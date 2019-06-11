بشير صقر - قراءة نقدية لميزانية 2018 لصندوق معاشات العاملين بالبنك العربي الإفريقي الدولي

2019/06/11 | 13:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #بشير_صقر السادة الأفاضل أعضاء الصندوقبعد زيارتي لإدارة النظم البديلة بوزارة التأمينات الاجتماعية أمس الأحد 9 يونيو 2019 حصلت بعدها علي أوراق الجمعية العمومية العادية الخاصة بميزانية صندوق المعاشات عن عام 2018 المقرر عقدها يوم الأحد 16/6/2019 بمبنى المركز الرئيسى للبنك بالدور الثانى الساعة الرابعة عصرا .ولما تصفحتها وتداولت الرأى بشأنها بشكل سريع مع عدد من الزملاء عدت لمنزلي بشبين الكوم قرب منتصف ا......

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