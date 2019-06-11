مقررة البرلمان تدعو عبد المهدي لأن يكون 'أكثر قوة'

2019/06/11 | 13:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دعت مقررة مجلس النواب، الثلاثاء، رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي لأن يكون اكثر جرأة وقوة وان يتحرر من ضغوطات الاحزاب السياسية.

وقالت خديجة علي في حديث لـ السومرية نيوز، إن "هناك العديد من الواجبات والالتزامات المفروضة على رئيس مجلس الوزراء ومن بينها تنفيذ البرنامج الحكومي الذي تعهد به امام مجلس النواب"، مشددة على ضرورة "استكمال الكابينة الحكومية التي تأخرت كثيرا".

وبينت مقررة البرلمان، ان "الضغوط التي تمارسها الاحزاب السياسية على رئيس الوزراء والخلافات الداخلية فيما بينها كانت احد الاسباب الاساسية في عرقلة استكمال الكابينة الحكومية".واضافت علي، ان "عبد المهدي هو رئيس اعلى سلطة تنفيذية في البلاد"، مشيرة الى امتلاكه "الصلاحيات والامكانيات الكاملة لتنفيذ ما تعهد به امام ممثلي الشعب".



وأوضحت أن "عبد المهدي مطالب بلعب دور أساسي وفرض رأيه على الاحزاب"، مشددة على ان "يكون بشخصية اقوى".

وأكدت مقررة البرلمان، ضرورة ان "تكون قراراته اكثر جراة وصرامة وان يتحرر من الضغوطات التي تمارسها الاحزاب السياسية".





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