“بالصور”.. الشيب يغزو شعر اخر جنرالات صدام حسين

2019/06/11 | 13:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق حصلت “يس عراق” ،اليوم الثلاثاء، على صور حديثة للمهندس محمود ذياب الاحمد، وزير الاسكان والتعمير ووزير الري، واخر وزير للداخلية في عهد النظام السابق وقبل عام 2003.وقد شغل ذياب منصب وزير الزراعة في فترة حرب الخليج الثانية، وفي أيلول 1991، دخل في نزاع مع وزير الدفاع حسين كامل حسن حول إعادة […]

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