سوريا تنقل أحدث آليات قتالية إلى شمال حماة

2019/06/11 | 13:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أشارت معلومات صحفية إلى أن الجيش السوري ينقل أحدث آليات عسكرية إلى شمال محافظة حماة.فمثلاً، شوهدت هناك دبابات “تي-72بي3”.وذكرت صحيفة “روسيسكايا غازيتا” أن هذه الدبابات موجودة في حوزة “قوات النمر” التي يقودها العميد سهيل سلمان الحسن الذي يلقب بالنمر.وظهر هذا الموديل من دبابة “تي-72” في سوريا للمرة الأولى في فبراير/شباط 2017.وأصبحت …

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