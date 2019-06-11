السهيل يطلع على سير إجراء امتحانات الثالث متوسط في الكرادة

2019/06/11 | 13:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

قام وزير التعليم وزير التربية وكالة قصي السهيل، اليوم الثلاثاء، بالاطلاع على سير إجراء امتحانات الثالث متوسط في قاطع الكرادة.

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