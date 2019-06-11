الكمارك تعلن اعادة أدويه بشرية ومواد غذائية مخالفه في معبر طريبيل

2019/06/11 | 13:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

أعلنت السلطة الكمركية في مركز كمرك طريبيل الحدودي، اليوم الثلاثاء، عن أعادة أصدار ارساليتي ادوية بشرية ومواد غذائية (ماجي ) لمخالفتها لشروط الأستيراد

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