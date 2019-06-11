برلمان كوردستان يرسل كتاب تكليف مسرور بارزاني الى رئاسة الاقليم للمصادقة

2019/06/11 | 13:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلنت رئيس برلمان اقليم كوردستان فالا فريد يوم الثلاثاء عن ارسال كتاب تكليف مسرور بارزاني برئاسة الحكومة الجديدة لكرودستان الى رئاسة الاقليم للمصادقة عليه.

صوت برلمان اقليم كوردستان على ترشيح مسرور بارزاني لرئاسة الحكومة الجديدة بالاقليم.

وجاءت الموافقة على ترشيح بارزاني بتصويت 87 برلمانيا من اصل 97 برلمانيا حضر جلسة اليوم، ومن ضمن المصوتين برلمانيو الاتحاد الوطني الكوردستاني.

وكانت كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني قد اعلنت في وقت سابق من اليوم ان رئيس الوزراء المكلف بتشكيل الحكومة الجديدة لإقليم كوردستان مسرور بارزاني سيبدأ بالمفاوضات مع الاحزاب والاطراف السياسية فور مصادقة رئاسة الاقليم على تكليفه.

وقال رئيس كتلة الديمقراطي الكوردستاني اوميد خوشناو في تصريح ادلى به للصحفيين اليوم من البرلمان ان "خطوات تشكيل الحكومة الجديدة لكوردستان قد بدأت فعليا اليوم بتكليف مسرور بارزاني برئاستها".

واضاف ان "رئاسة برلمان كوردستان ستصادق على التكليف وتقدمه الى رئيس الاقليم نيجيرفان بارزاني والذي بدوره وخلال الساعات المقبلة سيصدر مرسوا رئاسيا رسميا في تكليف مسرور بارزاني اذ سيتمتع الاخير بعدها بصلاحيات تشكيل الكابينة التاسعة في كوردستان".

وتابع خوشناو بالقول انه "يتعين على رئيس الوزراء المكلف ان يشكل حكومته خلال مدة 30 يوما"، مشيرا الى انه "بعد صدور المرسوم الرئاسي سيتم تشكيل لجنة لزيارة الاطراف والجهات السياسية للتفاوض معها على تشكيل الحكومة الجديدة".

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