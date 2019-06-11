2019/06/11 | 13:34

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لجنة الشهداء النيابية تنتخب عبد الاله النائلي رئيسا لها وهدار زبير نائبا له

بغداد/...



انتخبت لجنة الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين، الثلاثاء، النائب عبد الاله النائلي رئيسا لها والنائب هدار زبير نائبا للرئيس.

وقال مراسل "عين العراق نيوز" ان "لجنة الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين النيابية، صوتت على اختيار النائب عبد الاله النائلي رئيسا لها".

وأضاف ان "اللجنة انتخبت النائب هدار زبير نائبا لرئيس اللجنة والنائب سلمى عمر مقرر للجنة".انتهى2

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