تأجيل جلسة مجلس كركوك

2019/06/11 | 13:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سياسية- كلكامش برس؛ قررت رئاسة مجلس محافظة كركوك تاجيل عقد جلسة، اليوم الثلاثاء، بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني.وقال مصدر مطلع “كان مقرراً ان يعقد مجلس محافظة كركوك جلسته الاعتيادية لمناقشة توصيات لجنتي المشاريع والمالية بخصوص قائمة المشاريع المقدمة من قبل ادارة المحافظة ضمن تخصيصات البترودولار فضلا عن مناقشة خطة المشاريع للعام 2019 لتنمية الأقاليم والمصادقة عليها”.وأضاف، ان “رئاسة مجلس محافظة كركوك قررت تأجيل جلسة، اليوم، لعدم إكتمال النصاب القانوني”.

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