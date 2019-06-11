العراق يحتل المرتبة 22 عالمياً بأرخص دول العالم بأسعار البنزين

2019/06/11 | 13:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

الاقتصاد نيوز _ بغداد

احتل العراق المرتبة 22 عالمياً بأرخص دول العالم بأسعار البنزين حسب ما نشره موقع "Global Petrol Prices" المختص بأسعار البنزين في العالم.

وقال الموقع في تقرير له لشهر حزيران واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "معدل سعر البنزين عالميا لشهر حزيران بلغ 1.13 دولار للتر الواحد"، مبيناً أن "أسعار البنزين في الدول الغنية مرتفعة بالمقارنة مع الدول الفقيرة، في حين تكون الأسعار منخفضة في الدول المنتجة والمصدرة للنفط".

وأضاف التقرير، أن "العراق احتل المرتبة 22 من بين 164 دولة مدرجة في الجدول بأرخص دول العالم بأسعار البنزين"، مشيراً إلى أن "معدل سعر البنزين في العراق بلغ 63 سنتا".

وتابع، أن "فنزويلا احتلت المرتبة الأولى عالميا بأرخص أسعار البنزين عالمياً وبواقع سنت واحد، تليها السودان بمعدل سعر 14 سنتا، ومن ثم إيران بمعدل سعر 29 سنتا ومن ثم الكويت بالمرتبة الرابعة بمعدل سعر بنزين بلغ 35 سنتا".

وأشار التقرير، إلى أن "أعلى معدل سعر للبنزين سجل في هونغ كونغ وبواقع 2.18 دولار تليها موناكو وبواقع 1.97 دولار، تشاركها النرويج بنفس السعر".

يذكر أن موقع "Global Petrol Prices" يقوم بتتبع متوسط أسعار البنزين في 150 دولة، وأكثر من 250 مدينة على مستوى العالم.

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