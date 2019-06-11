مصدر: العراق يرفع سعر بيع خام البصرة الخفيف لآسيا في تموز

2019/06/11 | 13:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

الاقتصاد نيوز _ بغداد

قالت مصدر مطلع يوم الثلاثاء إن العراق رفع سعر البيع الرسمي لخام البصرة الخفيف إلى آسيا في يوليو تموز بمقدار 50 سنتا إلى 2.10 دولار للبرميل فوق متوسط أسعار عمان/دبي المعروضة مقارنة مع الشهر السابق.

وتحدد سعر بيع خام البصرة الثقيل لآسيا في الشهر ذاته عند خصم 70 سنتا للبرميل من متوسط أسعار عمان/دبي المعروضة بارتفاع سبعين سنتا عن الشهر السابق.

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