2019/06/11 | 13:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ خطوة برس اعلن الوكيل الاداري لوزارة الزراعة مهدي سهر الجبوري، الثلاثاء، عن تحقيق الاكتفاء الذاتي لمحصول الحنطة للموسم الزراعي الحالي 2019، مشيرا إلى ان حملة الحصاد تسير بإنسيابية ونجاح.وقال الجبوري في بيان تلقت “خطوة برس” نسخة منه، إن “الاكتفاء الذاتي لمحصول الحنطة للموسم الزراعي الحالي 2019 وصل بعد الدعم المتواصل المقدم

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الإعلان عن تحقيق الاكتفاء الذاتي لمحصول الحنطة في العراق وكالة خطوة برس.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الإعلان عن تحقيق الاكتفاء الذاتي لمحصول الحنطة في العراق) نشر أولاً على موقع (خطوة برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الإعلان عن تحقيق الاكتفاء الذاتي لمحصول الحنطة في العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (خطوة برس).