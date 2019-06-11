بعد نشر صحيفة العراق لفيديو الاعتداء ..السفير الباكستاني: امن الطيران هم من اعتدوا على المسافر

2019/06/11 | 13:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اتههم السفير الباكستاني في العراق ساجد بلال، الثلاثاء، امن الطيران بالاعتداء على المسافرين الباكستانيين، فيما اشار الى انه تم فتح تحقيق بالحادث.وقال بلال ان “الاعلام نقل حادثة المسافرين الباكستانيين في احدى الطائرات العراقي خلال الرحلة من بغداد الى كراتشي والتي كانت تقل على متنها 120 مسافرا، بشكل خاطئ”، مبينا انه “كان هناك خطأ فني...

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