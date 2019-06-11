2019/06/11 | 13:45

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نائب: هناك اهمال متعمد في قطاع الكهرباء رغم ارتفاع درجات الحرارة

بغداد -

كلمة

اكد النائب عن تحالف سائرون

رعد المكصوصي، يوم الثلاثاء، على وجود اهمال متعمد في قطاع الكهرباء

رغم ارتفاع درجات الحرارة.

وذكر مكتب المكصوصي في بيان اطلع

عليه "موقع كلمة الإخباري"، ان "النائب رعد

المكصوصي تفقد اليوم الثلاثاء، محطة كهرباء النهروان المتنقلة بسبب

كثرة الانقطاع المتكرر في التيار الكهربائي بعدد من الاحياء داخل

المدينة والذي حصل ليلة أمس بسبب درجات الحرارة العالية وعدم وجود

أجهزة التبريد".

واشار المكصوصي بحسب البيان الى

"أهمية استمرار التجهيز بالطاقة الكهربائية مع الارتفاع المتزايد في

درجات الحرارة هذه الايام"، مؤكدا "وجود اهمال متعمد فيما يخص قطاع

الكهرباء الذي يشهد تدني ملحوظ في الآونة الأخيرة".

واوضح ان "منطقة النهروان بحاجة

ماسة أيدي مخلصة تعمل على اعادة تأهيل هذا القطاع الحيوي وتقديم

خدمة للمواطنين لمواجهة فصل الصيف اللاهب".

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