“مرصد الأزهر” استنكر بأشد العبارات تمزيق المصحف الشريف في ألمانيا

2019/06/11 | 13:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استنكر مرصد الأزهر، بأشد العبارات تلك الجريمة النكراء التي تمسُّ مشاعر المسلمين في أرجاء المعمورة، والمتعلقة بتمزيق 50 نسخة من المصحف الشريف بأحد المساجد في ألمانيا, مؤكدًا أن هذا السلوك المتطرف لن ينهي أمر الإسلام ولن ينخر في عزيمة المسلمين.كما أشار المرصد إلى أن عدساته رصدت 4 اعتداءات مباشرة ضد المسلمين في ألمانيا خلال …

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