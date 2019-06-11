2019/06/11 | 13:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..كشف النائب السابق عن دولة القانون جاسم محمد جعفر، الثلاثاء، عن وجود سخط نيابي كبير على اداء حكومة عادل عبد المهدي، مشيرا الى ان ذلك التوجه سيتحول الى جبهة معارضة ضخمة تهدد وجود الحكومة برمتها.وقال جعفر في تصريح لـ/المعلومة/ ان “كتلا سياسية كبيرة باتت متذمرة من اداء حكومة عادل عبد المهدي على الصعيد […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (توقعات بظهور “جبهة معارضة كبيرة” ضد حكومة عبد المهدي) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (توقعات بظهور “جبهة معارضة كبيرة” ضد حكومة عبد المهدي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).