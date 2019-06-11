الاستثمار النيابية: عقود جباية الكهرباء غامضة والوزارة لا تطلق إلا الوعود

2019/06/11 | 13:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني NNC اعتبرت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية اليوم الثلاثاء، عقود الجباية التي أبرمتها وزارة الكهرباء مع إحدى الشركات عقودا غامضة، وغير واضحة، مشيرةً الى أن الوزارة تطلق وعودا كثيرة بتحسين التيار الكهربائي، دون تتحقق واحدة منها.وقال عضو اللجنة احمد يحيى لـ”المركز الخبري الوطني NNC”، إن “هناك وعود كثيرة اطلقتها وزارة الكهرباء […]

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