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مقتل 25 شخصاً في قصف للطيران السوري والروسي على إدلب


مقتل 25 شخصاً في قصف للطيران السوري والروسي على إدلب
2019/06/11 | 14:00
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- استهدف قريةً

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