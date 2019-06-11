شباب كرة الصالات يهزم ابادي تبريز الايراني بسباعية

2019/06/11 | 14:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص ..حقق منتخب شابب العراق بكرة الصالات، فوزاً كبيراً على نادي ابادي تبريز الايراني بتغلبه عليه بسبعة اهداف لهدف واحد في المباراة التحضيرية التي اقيمت بينههما بمدنية تبريز الايرانية اليوم الثلاثاء.وقال المنسق الاعلامي للمنتخب، عدي صبار في تصريح لوكالة/ المعلومة/ إن “التفاؤل يغلف معسكر منتخب شباب الصالات خلال تحضيراته لنهائيات اسيا في […]

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