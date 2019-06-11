أعمال شغب في رحلة الخطوط الجوية العراقية

2019/06/11 | 14:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نشرت شركة الخطوط الجوية العراقية الثلاثاء بيانا توضيحيا لملابسات في حصل في الرحلة الجوية المتجهة من بغداد إلى كراتشي في باكستان الأحد.

وقالت الشركة إن عددا من المسافرين وأثناء سير الطائرة على المدرج للإقلاع قاموا بـ"أعمال شغب وتدافع داخل الطائرة".

هذا الأمر اضطر قائد الطائرة إلى العودة التزاما منه بقوانين الطيران العالمية حيث أخليت الطائرة من المسافرين لتأمين سلامتهم وفق البيان.

وأشار البيان إلى تدخل وزير النقل عبد الله لعيبي ومدير عام الشركة الطيار كفاح حسن "إلى أن تمت السيطرة على الموقف، واقلعت الرحلة".

وأعلنت الشركة تشكيل لجنة تحقيق للوقوف على ملابسات الحادث.

المصدر: موقع السومرية

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