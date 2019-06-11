2019/06/11 | 14:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشرت نجمة تلفزيون الواقع “كلوي كارداشيان” العديد من الصور عبر حسابها الخاص على “إنستغرام” يوم الجمعة، حيث تضمنت إحداها صورة لها مع كايلي، ترويجاً لخط منتجات التجميل الذي سيصدر قريباً.وشاركت كلوي الصورة، التي ظهرت فيها إلى جانب شقيقتها وهما ترتديان ملابس سباحة باللون الوردي، كما أسدلتا شعرهما الأشقر، حيث بدتا متطابقتين بينما كانتا تحتضنان بعضهما، حيث

هناك تفاصيل اخرى بخصوص كلوي وكايلي بالبكيني الوردي ترويجًا لمنتجاتهما الجديدة وكالة صدى الاعلام للانباء.

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