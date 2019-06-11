2019/06/11 | 14:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – الصباح الجديد : كشف مدير الانتربول العراقي اللواء صادق فرج عبد الرحمن عن وجود قائمة تضم 653 مواطنا عراقيا صدرت بحقهم نشرات حمراء دولية.وأكد عطية في تصريح تابعه ” الصباح الجديد “ان الانتربول يواصل جهوده بهذا الصدد وينتظر استكمال باقي الإجراءات القانونية اللازمة بخصوص ملفات استرداد المطلوبين”.وأضاف ان “الإنتربول السوري هو ...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الانتربول يكشف عن قائمة تضم 653 مطلوباً عراقياً) نشر أولاً على موقع (الصباح الجديد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الانتربول يكشف عن قائمة تضم 653 مطلوباً عراقياً) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصباح الجديد).