العراق وتركيا يؤكدان على أمر يوفر الاستقرار لشعوب المنطقة

2019/06/11 | 14:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – الصباح الجديد : استقبل رئيس الجمهورية برهم صالح، في مدينة اربيل ، وزير الخارجية التركي مولود جاويش اوغلو، وبحث معه آخر المستجدات السياسية في المنطقة.وجرى خلال اللقاء التأكيد على ضرورة التعاون والتنسيق واعتماد الحوار الجدي بين جميع الاطراف لتوحيد الجهود الرامية لمعالجة الازمات الحالية والابتعاد عن لغة التهديد، من اجل ان تنعم شعوب ...

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