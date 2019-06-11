ابتكار جهاز ياباني جديد يحسن مزاج الأشخاص

2019/06/11 | 14:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ابتكر المهندسون اليابانيون جهازا جديدا يمكنه التحكم في مزاج الأشخاص ويساعد على الاسترخاء والتمتع بسوية عالية من الراحة. ويشبه الجهاز المبتكر مشغل الاسطوانات الموسيقية، ويمكنه عرض

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