بابا الفاتيكان يكشف عن مساعٍ لزيارة العراق العام المقبل

2019/06/11 | 14:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

أعلن بابا الفاتيكان فرنسيس، أنه يرغب في السفر للعراق العام المقبل في أول زيارة باباوية لهذا البلد على الإطلاق.

قال البابا فرنسيس أمام ممثلين

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