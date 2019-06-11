2019/06/11 | 14:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني NNC اتهم النائب عن تحالف البناء مختار الموسوي اليوم الثلاثاء، كلا من إيران والسعودية وباكستان والأردن، بإغراق السوق العراقية ببضائع رديئة، مقابل الاستفادة اقتصاديا من العراق.وقال الموسوي لـ”المركز الخبري الوطني NNC”، إن “الكتل البرلمانية في مجلس النواب تعمل على تشجيع المنتجات الوطنية العراقية، ومنع استيراد بعض المواد من دول الجوار”.[…]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص نائب عن البناء يتهم دولا بينها ايران باغراق السوق العراقية بأردأ البضائع المركز الخبري الوطني.

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