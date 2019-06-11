العراق يحقق الإكتفاء الذاتي من الحنطة

2019/06/11 | 14:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن العراق اليوم الثلاثاء، 11 حزيران، تحقيق الإكتفاء الذاتي من محصول الحنطة {القمح}.وأكد الوكيل الاداري لوزارة الزراعة مهدي سهر الجبوري في بيان تلقته وكالة صدى “الوصول الى الإكتفاء الذاتي لمحصول الحنطة للموسم الزراعي الحالي 2019 بعد الدعم المتواصل المقدم للفلاحين والمزارعين من اسمدة وبذور ومكننة زراعية حديثة”.وبين، ان “الخطة الزراعية لهذا الموسم ستشهد انتاجية

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