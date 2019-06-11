واشطن بوست: حرائق المناطق الريفية نيرانها داعشية

2019/06/11 | 14:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعدت صحيفة صحيفة واشنطن بوست الأميركية، تقريرا يبين أن الحرائق التي طالت مزارع وحقول الحنطة والشعير تقف خلفها جماعات داعش الارهابية من اجل ابقاء المناطق الريفية في حالة عدم استقرار.وقالت الصحيفة في تقرير لها، إنه "من المؤكد تقريباً أن داعش هي التي تقف وراء كثير من تلك الحرائق، جرياً على استراتيجية الارض المحروقة التي انتهجتها الجماعة منذ بدء خسارتها للأرض، كما يقول بيتر شوراتشاين، وهو زميل في مركز المناخ والأمن".

ونقلت الصحيفة عن شوراتشاين قوله، "إنها طريقتهم لإبقاء المناطق الريفية في حالة عدم استقرار وجعلها مهيأة لعمل التنظيم.



منطقهم الذي يريدون ايصاله هو إذا ما منعنا من الاستيلاء على الارض منعناها عن الجميع".

واوضحت الصحيفة، أن "قلة فقط لديها الاستعداد لتقبل فكرة أن داعش هي المسؤولة وحدها عن جميع تلك الحرائق كما يقول شوراتشاين، فمن شبه المؤكد أن هناك آخرين يحاولون أيضاً استغلال الظاهرة، مبينة أنه يبدو الأمر وكأن تلك الحرائق المرتبطة بـداعش قد أوجدت غطاء مفيداً استغله الآخرون ايضاً لبلوغ غاياتهم".



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