رغم ما حصل لمزارعه من حرق.. العراق يحقق الاكتفاء الذاتي من الحنطة

2019/06/11 | 14:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وأكد الوكيل الاداري لوزارة الزراعة، مهدي سهر الجبوري، في بيان حصل عليه موقع "الغدير"، الوصول الى الاكتفاء الذاتي لمحصول الحنطة للموسم الزراعي الحالي 2019 بعد الدعم المتواصل المقدم للفلاحين والمزارعين من اسمدة وبذور ومكننة زراعية حديثة".واضاف، ان" الخطة الزراعية لهذا الموسم ستشهد انتاجية عالية من المحاصيل الزراعية نتيجة لهطول الامطار خلال فصل الشتاء والتي نتج عنها زيادة الاراضي الزراعية الداخلة بالخطة من محصولي الحنطة والشعير والمحاصيل العلفية والمحاصيل الزراعية الاخرى".واوضح، ان" حملة الحصاد تسير بانسيابية ونجاح في المحافظات الجنوبية والوسطى اضافة الى عملية تسويق كميات كبيرة من المحاصيل الى وزارة التجارة، مما ينعكس على توفير مادة الطحين للمواطنين والوصول الى الاكتفاء الذاتي منه في الأسواق المحلية".واشار الى ان" الفلاحين والمزارعين الى التمسك بأرضهم والتعاون مع الجهات الامنية من أجل توفير الحماية للمحاصيل الزراعية الاستراتيجية ودعم الاقتصاد الوطني".انتهى..م.ر

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