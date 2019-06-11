انتخاب عبد الاله النائلي رئيسا للجنة الشهداء

2019/06/11 | 14:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وذكر مراسلنا الى البرلمان، ان" لجنة الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين انتخبت وبالأجماع النائب عبد الاله النائلي رئيسا لها، والنائب هدار زبير نائب للرئيس، وسلمى عمر مقرر للجنة.انتهى..م.ر

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