أعادة أصدار أدويه بشرية ومواد غذائية مخالفة في كمرك طريبيل

2019/06/11 | 14:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محلية- كلكامش برس؛ أعلنت السلطة الكمركية في مركز كمرك طريبيل الحدودي اليوم الثلاثاء عن أعادة أصدار ارساليتي ادوية بشرية ومواد غذائية (ماجي ) لمخالفتها لشروط الأستيراد .وقالت الهيئة العامة للكمارك في بيان تلقت “كلكامش برس” نسخة منه، إن “إعادة الأصدار ،جاءت كون الارساليات وردت بدون أوراق رسمية وهو مخالف لضوابط وتعليمات الاستيراد”.واكدت الهيئة […]

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