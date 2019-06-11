2019/06/11 | 14:05
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (طعمة: اعتماد نظام الاعلى أصواتا في توزيع مقاعد الفائزين ينهي هيمنة القوى السياسية النافذة ) نشر أولاً على موقع (عين العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
السياسية
الثلاثاء 11 يونيو 2019 | 02:03 مساءً | عدد القراءات : 6
طعمة: اعتماد نظام الاعلى أصواتا في توزيع مقاعد الفائزين ينهي هيمنة القوى السياسية النافذة
طعمة: اعتماد نظام الاعلى أصواتا في توزيع مقاعد الفائزين ينهي هيمنة القوى السياسية النافذة
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (طعمة: اعتماد نظام الاعلى أصواتا في توزيع مقاعد الفائزين ينهي هيمنة القوى السياسية النافذة ) نشر أولاً على موقع (عين العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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