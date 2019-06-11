2019/06/11 | 14:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يتبع..

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مقتل ثلاثة إرهابيين وتدمير اوكارهم في كركوك وكالة خطوة برس.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مقتل ثلاثة إرهابيين وتدمير اوكارهم في كركوك) نشر أولاً على موقع (خطوة برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مقتل ثلاثة إرهابيين وتدمير اوكارهم في كركوك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (خطوة برس).