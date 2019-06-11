نائب يعلن جمع تواقيع ليكون انتخاب رئيس الوزراء من الشعب مباشرة

2019/06/11 | 14:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن النائب عن تحالف الفتح محمد صاحب الدراجي، اليوم الثلاثاء، عن جمع تواقيع لجعل انتخاب رئيس الوزراء مباشراً من قبل الشعب، فيما عزا عدم استكمال الكابينة الوزارية إلى عدم وجود وضوح في الرؤية بين أقطاب العملية السياسية.

وقال الدراجي في مؤتمر صحافي عقده في مبنى البرلمان بحضور عدد من نواب الفتح، وحضرته السومرية نيوز، إن "ثمانية أشهر (مرت) ولم يتم استكمال وزارات مهمة، وهذا الفشل سببه عدم وجود وضوح بالرؤية بين أقطاب العملية السياسية، وهذا كان سبباً في عدم تحقيق التغيير المنشود طيلة السنوات السابقة، وقد شخصنا السبب بأنه خلل دستوري".

وأضاف الدراجي: "جمعنا تواقيع لإلغاء المادة 76 في الدستور، وتتضمن المادة الجديدة إلغاء المادة ٧٦ واستبدالها بما يلي: أن يتم انتخاب رئيس الوزراء بشكل مباشر من الشعب ويحدد مدة ٣٠ يوماً لتقديم حكومته وأن يتم إصدار مرسوم جمهوري من رئيس الجمهورية خلال ١٥ (يوماً) لتنصيب رئيس الوزراء ووزرائه بعد تقديمهم من قبله والتصويت عليهم وأن يتم التصويت على برنامجه الحكومي خلال ٣٠ يوماً، ومعناه أن يبقى النظام برلمانياً لكن التعديل جزئي وغايته التخلص من قضية المحاصصة والكتلة الأكبر".





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