واتساب يبدأ حماية الصور الشخصية بهذه الطريقة!

2019/06/11 | 14:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قرر تطبيق واتساب إضافة تعديل جديد على تطبيقها الشهير، سيمنع المستخدمين من حفظ الصور الشخصية “لأصدقائهم” من دون علمهم، كما هو متاح الآن.وسمح واتساب للمستخدمين حفظ الصور الشخصية للأشخاص الذين يشاركونهم المحادثات طوال الفترة السابقة، وذلك بالنقر على الصورة الشخصية ثم حفظها على الهاتف.ووفقا لموقع “وابيتا إنفو”، أزالت الشركة تلك الخاصية في تحديثها الجديد، فلن

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