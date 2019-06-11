القوات الامنية تشتبك مع داعش وتقتل عنصرين من التنظيم جنوب غرب كركوك

2019/06/11 | 14:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ افاد مصدر امني مسؤول يوم الثلاثاء ان القوات الامنية قتلت عنصرين من تنظيم داعش باشتباكات جنوب غرب كركوك.

وأبلغ المصدر شفق نيوز، بأن الفرقة السادسة في الشرطة الاتحادية تمكنت من قتل عناصر من داعش عقب اشتباكات مع عناصر للتنظيم بالقرب من ناحية ملا عبدالله جنوب غرب كركوك، مشيرا الى اكتشاف وكر للتنظيم في منطقة الاشتباك.

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