2019/06/11 | 14:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- احتفلت الفنّانة سيرين عبد النور بعيد ميلاد طفلتها تاليا الثامن، ونشر زوج سيرين رحمة فريد صورا من الاحتفال عبر حسابه على “انستغرام”.الصورة ظهر بها رحمة وهو يُقبِّل طفلته، كاشفاً عن جزء من وجهها، ووجّه لها رسالة قال فيها: “كل عام وانتي بخير أحبك حتى نهاية العالم”.ومن جانبها، علّقت سيرين وقالت: “وجودها بدنيتي حياة

هناك تفاصيل اخرى بخصوص سيرين عبدالنور تحتفل بعيد ابنتها الـ8 وكالة صدى الاعلام للانباء.

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