لجنة الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين تنتخب رئيسا ونائبا ومقررا لها

2019/06/11 | 14:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..انتخبت لجنة الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين النيابية، الثلاثاء، النائب عن ائتلاف دولة القانون عبد الاله النائلي رئيسا لها.وقال مصدر نيابي لـ/المعلومة/، إن “لجنة الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين النيابية انتخبت، اليوم، بالاجماع النائب عبد الاله النائلي رئيسا لها”.وأضاف المصدر، أن “اللجنة انتخبت ايضا النائب هدار زبير نائبا للرئيس وسلمى عمر مقررة للجنة”.انتهى/25

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