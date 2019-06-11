الخطيب: الكهرباء المُنتجة في العراق تكفي لتوفير 20 ساعة تشغيل يومياً

2019/06/11 | 14:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

الاقتصاد نيوز _ بغداد

قال وزير الكهرباء العراقي لؤي الخطيب،الثلاثاء، إن عدم تجهيز الكهرباء بشكل كافٍ لبعض المناطق يرجع إلى وجود مشاكل في خطوط النقل والتوزيع.

وأضاف الخطيب في بيان صحفي اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن “مقدار الطاقة الكهربائية المنتجة في العراق حاليا تكفي لتوفير 20 ساعة تشغيل يومياً كحد أدنى لأغلب محافظات البلاد غير أن المشكلة تكمن بخطوط النقل والتوزيع وليس بالإنتاج”.

وأوضح أن الحرب على الإرهاب أثرت على المنظومة، إذ دمرت 25 بالمائة من الطاقة الإنتاجية، و18 بالمائة من خطوط النقل إلى جانب شبكات التوزيع التي دمرت في 4 محافظات وهو ما أثقل كاهل المنظومة بشكل عام.

وتابع أن مشاكل النقل والتوزيع تحتاج إلى بنى تحتية وأعمال مدنية كبيرة، مشيراً إلى أن إنشاء شبكات ذكية للبلاد من شماله إلى جنوبه يحتاج لمبالغ كبيرة تصل إلى نحو 20 مليار دولار لتطوير شبكات التوزيع فقط.

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