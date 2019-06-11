2019/06/11 | 14:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدأت في عموم محافظة البصرة , صباح الثلاثاء , الأمتحانات العامة للدراسة المتوسطة / الدور الأول للعام الدراسي الحالي تزامناً مع بدئها في عموم العراق عدا إقليم كردستان حسب الموعد الذي حددته وزارة التربية .وقال مدير إعلام تربية البصرة باسم القطراني للنعيم نيوز , قد توجه حوالي ٣٩٠٠٠ طالب وطالبة من محافظة البصرة توزعوا …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تربية البصرة : آلاف الطلاب يتوجهون لأداء الامتحانات اليوم النعيم نيوز.

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