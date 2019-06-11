شاهد .. القوات المسلحة اليمنية : طائراتنا استهدفت رادارات متطورة في السعودية

2019/06/11 | 14:27

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القوات المسلحة اليمنية : طائراتنا استهدفت رادارات متطورة في السعودية

الثلاثاء

11

حزيران

2019 :

02:10 pm

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أكد المتحدث الرسمي للقوات المسلحة العميد يحيى سريع أن العملية

النوعية التي نفذها سلاح الجو المسير مساء الاثنين على قاعدة خميس

مشيط في عسير أصابت أهدافها بدقة عالية. وأوضح سريع أن العملية استهدف مخازن أسلحة ورادارات متطورة وحديثه

وغرف تحكم وسيطرة بقاعدة الملك خالد الجوية التي تعّد أكبر القواعد

العسكرية للعدوان.



واشار العميد سريع الى قدرة بلاده على تنفيذ أكثر

من عملية في وقت واحد كاشفا عن مفاجئات لدى صنعاء بامكانها تغيير

المعادلة في الميدان وفق الخيارات المتاحة .

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