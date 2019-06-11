مجلس النواب يعقد جلسته الـ 22 بفصله التشريعي الثاني برئاسة الحلبوسي

2019/06/11 | 14:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم - بغداد

عقد مجلس النواب ، الثلاثاء 11 حزيران 2019، جلسته الـ 22 من فصله التشريعي الثاني برئاسة رئيسه محمد الحلبوسي.

ونشر المجلس جدول اعمال جلسة اليوم والذي تضمن:

اولاً: التصويت على مشروع قانون التعديل الاول لقانون المطابع الاهلية رقــــم (5) لسنة 1999 ، (لجنة الثقافة والاعلام والسياحة والآثار، لجنة الامن والدفاع).



( 6 مادة).

ثانيــــاً: تقرير ومناقشة (القراءة الثانية) مشروع قانون المحكمة الاتحادية العليا.



(اللجنة القانونية).



(24 مادة).

ثالثــــاً: تقرير ومناقشة (القراءة الثانية) مشروع قانون التعديل الاول لقانـــون انتخابات مجالس المحافظات والاقضية رقم (12) لسنة 2018.



( لجنة الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم، اللجنة القانونية).( 4 مادة).

رابعـــاً: تقرير ومناقشة (القراءة الثانية) مشروع قانون حقوق شهداء جريمة القاعدة الجوية.



(لجنة الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين، لجنة حقوق الانسان والمرأة والاسرة والطفولة).



(9 مادة).

خامســاً: تقرير ومناقشة (القراءة الثانية) مشروع قانون تصديق اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي بما يختص بالضريبة على الدخل ورأس المال بين حكومة جمهورية العراق وحكومة دولة الامارات العربية المتحدة.



(لجنة العلاقات الخارجية، اللجنة المالية، لجنة النزاهة).



(2 مادة).

سادساً: القراءة الاولى لمشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية تجارة الحبوب لعام 1995.



(لجنة العلاقات الخارجية، اللجنة القانونية، لجنة الاقتصاد والاستثمار، لجنة الزراعة والمياه والاهوار).



(2 مادة).

سابعـــاً: مناقشـــــات عامـــــــــة (15 دقيقـــــة).

بغداد اليوم - متابعة

أكد القائد السابق للقوات الكندية في العراق، الجنرال كولن كيفر، الثلاثاء (11 حزيران 2019)، أن تنظيم داعش لا يزال يشكل تهديداً على العراق، فيما أشار الى أن العراقيين لن يصبروا طويلا على سوء الخدمات التي تقدمها حكومتهم بحسبه.

ونقل

بغداد اليوم-بغداد

رعى تحالف الفتح، الثلاثاء، 11 حزيران، 2019، تعديلاً دستوريا لانتخاب رئيس الوزراء مباشرة من الشعب.

وقال النائب عن الفتح محمد صاحب الدراجي بمؤتمر صحفي حضره نواب كتلته: "8 اشهر ولم يتم استكمال وزارات مهمة"، مبينا أن &qu

بغداد اليوم _ بغداد

أعلنت كتلة سائرون البرلمانية، الثلاثاء (11 حزيران 2019)، تبنيها مشروعاً انتخابياً يمنح الفائزين باعلى الاصوات مقاعداً بغض النظر عن قوائمهم.

وقال رئيس الكتلة، حسن العاقولي، في مؤتمر صحفي، بحضور عدد من نواب الكتلة، إنه "من أج

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