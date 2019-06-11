القانونية النيابية: نتعاون مع لجنة الخدمات لدراسة قانون تمليك العشوائيات

2019/06/11 | 14:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني NNC قال عضو اللجنة القانونية النيابية محمود الملا طلال اليوم الثلاثاء، أن اللجنة القانونية أدخلت عضوين من لجنتها مع لجنة الخدمات والأعمار النيابية لدراسة فقرات قانون تمليك العشوائيات لشاغليها.وقال طلال لـ”المركز الخبري الوطني NNC”، إن “قانون تمليك العشوائيات هو تابع للجنة الخدمات والأعمار النيابية”، لافتا الى أن “اللجنة أدخلت عضوين […]

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