2019/06/11 | 14:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مقتل 95 شخصا عدا الجرحى بهجوم لداعش الارهابي في جمهورية مالي هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع صحيفة العراق الالكترونية الإلكتروني بتاريخ: 2019/06/11 | 14:28.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع صحيفة العراق الالكترونية.

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