2019/06/11 | 14:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أتمنى له النجاح المستمر

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الرئيس البارزاني: سندعم رئيس الوزراء الجديد لإقامة إقليم كوردستان أكثر تطوراً وازدهاراً) نشر أولاً على موقع (رووداو) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

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