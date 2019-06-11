العيداني : إنتاج الطاقة الكهربائية يبشر بخير

2019/06/11 | 14:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عقدت دوائر الكهرباء في محافظة البصرة اجتماعاً في ديوان المحافظة لمناقشة وضع الطاقة الكهربائية في المدينة. وقال محافظ البصرة أسعد العيداني للنعيم نيوز , إن الإجتماع ضم مختلف الدوائر الكهربائية , إضافة إلى ممثلين عن شركتي النفط والغاز .وبين , أن الإجتماع بحث موضوع تجهيز الغاز للمحطات الكهربائية والمشكلة التي حصلت في أحد الأنابيب …

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