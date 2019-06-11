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بالوثائق.. 48 نائباً يجمعون التواقيع للتحقيق في حوادث حريق المحاصيل الزراعية وتعويض الفلاحين


بالوثائق.. 48 نائباً يجمعون التواقيع للتحقيق في حوادث حريق المحاصيل الزراعية وتعويض الفلاحين
2019/06/11 | 14:33
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

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