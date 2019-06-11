وثيقة.. عقد زواج في العراق يثير ضجة على مواقع التواصل!

2019/06/11 | 14:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت وثيقة صادرة من محكمة الأحوال الشخصية في الكرخ بالعاصمة العراقية بغداد، اليوم الإثنين، عقد قران على مهر قدره ثمانية مليارات دينار (8 ملايين دولار...

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