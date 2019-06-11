وصول دفعة جديدة من منتسبي الشركات الامنية الأميركية إلى عين الأسد

2019/06/11 | 14:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ الانبار..كشف مصدر امني في محافظة الانبار ،الثلاثاء، عن وصول دفعة جديدة من منتسبي الشركات الامنية الامريكية الى قاعدة عين الاسد الجوية غربي المحافظة.وقال المصدر في تصريح لـ/المعلومة/، إن “دفعة جديدة ضمت العشرات من منتسبي الشركات الامنية الامريكية وصلت الى قاعدة عين الاسد الجوية على متن طائرات خاصة هبطت في مطار القاعدة الجوية […]

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