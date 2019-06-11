الموارد المائية تعلن انتهاء موسم الفيضان ودرء خطر السيول

2019/06/11 | 14:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / سكاي برس

اعلنت وزارة الموارد المائية عن انتهاء موسم الفيضان ودرء خطر السيول بارتفاع الخزين المائي لغاية 1/6 الى 57,5 مليار م بينما بلغ في العام السابق 10,7 مليار م اي بزيادة قدرها 47 مليار معن السنة المائية جاء ذلك من خلال استفسار الجهد الالي والهندسي للوزارة والجهات الساندة لها لحماية المو...

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